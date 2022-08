Acordarea plăților în avans - Campania 2022 Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c începând cu data de 16 octombrie 2022 va demara Campania de plat în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plat în anul 2022.În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1352 din 3 august 2022 de deroga... Citeste articolul mai departe pe infoest.ro…

Sursa articol: infoest.ro

