- Cum se va incheia conflictul din Ucraina, asta vrea sa știe toata lumea, mai ales ca Donald Trump s-a laudat, deja, ca va pune capat razboiului chiar de a doua zi dupa preluarea puterii la Casa Alba. Se discuta aprins la Washington despre acest subiect, iar oamenii miliardarului republican sunt „infiltrați”…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot orar al energiei electrice tranzacționate ai pe piața pentru ziua urmatoare (PZU) de la București, cu livrare in seara zilei de 11 iulie a ajuns la cel mai mare nivel al anului. Precedentul record a fost batut cu doar o zi in urma. Energia cu livrare in intervalele…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Joe Biden a salutat statele membre NATO la summit-ul NATO de la Washington, avertizand ca „[Vladimir] Putin dorește infrangerea totala a Ucrainei… și sa șterga Ucraina de pe harta. Ucraina il poate opri și il va opri pe Putin.” Biden a anunțat ca NATO va furniza Ucrainei…

- Planificarea unei vacanțe pe litoralul Marii Negre din Romania poate fi o provocare placuta atunci cand iți alegi stațiunea potrivita care sa se potriveasca personalitații tale, varstei și preferințelor. Indiferent daca ești in cautare de relaxare pe plaja, aventura sau distracția din timpul nopții,…

- Indiferent de domeniul de activitate, Romania poate mult mai mult decat credem noi. Acest lucru a fost demonstrat aseara, cand impotriva tuturor pronosticurilor am invins la scor de neprezentare reprezentativa Ucrainei la Campionatul European de fotbal. Marturisesc ca nu am crezut, deși am sperat, ca…

- Pizza este, fara indoiala, unul dintre cele mai iubite feluri de mancare din intreaga lume, iar Romania nu face excepție. Indiferent daca intrebați copii sau adulți, pizza ramane in topul preferințelor culinare. Pentru ca se apropie 1 Iunie și vacanța de vara, Clubul Copiilor a realizat un studiu pentru…

- Orașul Brezoi de pe Valea Lotrului (Valcea), devenit faimos grație unui fenomen muzical mai puțin obișnuit in Romania și recunoscut ca destinație turistica, va gazdui și in vara 2024 nu mai puțin de cinci festivaluri.

- Irina Andreea (www.b1tv.ro) Marcel Ciolacu se afla in vizita de lucru in Qatar, in perioada 16 – 17 aprilie, iar dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investiții in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei și delegația oficiala le vor avea. „Avem proiecte…