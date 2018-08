Stiri pe aceeasi tema

- Stim cu totii ca nu exista o persoana perfecta, insa tindem sa impartim oamenii in buni si rai. Din a doua categorie fac parte si persoanele duplicitare, capabile sa te tradeze cu zambetul pe buze pentru a-si atinge scopul. Crezi sau nu, aceste carcteristici sunt influentate si de astre.

- Un baiat in varsta de 17 ani si-a dorit sa faca un ban in plus pentru a pleca la facultate vanzand buchete de flori din gradina, insa s-a trezit ca pielea pur si simplu in arde si nu stia ce s-a intamplat. Alex Childress a ajuns la spital cu pielea fetei, dar si a mainilor, distrusa.

- Sute de tineri danezi au renuntat complet la textile si au inceput sa alerge in cursa anuala organizata in timpul unui festival de muzica din Roskilde. Competitia a avut loc la 5 iulie si premiile oferite de organizatori au constat in bere si cartofi prajiti. Important este ca toata lumea s-a distrat.

- Admitere liceu 2018. Inscrierile la liceu incep in 29 iunie, iar in 9 iulie are loc repartizarea computerizata, scrie stirilekanald.ro. Completarea corecta a fisei de admitere iti poate creste sansele de a ajunge in cel mai bun liceu, in functie de media de la Evaluarea Nationala si de preferintele…

- Atunci cand vine vorba despre ingrijirea pielii, trebuie sa acorzi atentie si zonei gatului, unde pot aparea primele semne ale imbatranirii. cand vine vorba despre ingrijirea pielii, trebuie sa acorzi atentie si zonei gatuluiHidratarea este esentiala pentru pielea ta, asa ca trebuie sa iti mentii atat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, la Bruxelles, la cea de-a saptea editie a conferintei internationale "Romanian Energy Day", context in care a afirmat ca presedintia tarii noastre la Consiliul UE va acorda o atentie sporita sectorului energetic si va actiona…

- E vara, e cald, iar o baie în piscina ar fi tocmai buna. Este deja stiut faptul ca apa are un rol important asupra corpului, cu toate astea, înainte de a te lasa purtat de valuri, ar trebui sa iei în seama câteva aspecte. Chiar daca înotul, care este benefic atât…

- Evenimentul “Uniți pentru Neșu” 2018, ediția a doua, se va desfașura la Oradea, pe 26 mai, de la ora 16:00, pe stadionul ”Iuliu Bodola”. Se intalnesc echipa prietenilor lui Neșu cu un ”All Star” al echipei naționalei și cu Steaua, varianta UEFAntastica. Publicul este așteptat la sesiunea de autografe…