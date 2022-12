Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a salutat marti acordul unanim anuntat de presedintia ceha a Consiliului UE cu privire la propunerea Comisiei de directiva care sa asigure o rata minima efectiva de impozitare a marilor grupuri multinationale, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii…

- Ministrul de interne Lucian Bode a declarat vineri, 9 decembrie, dupa ce țarii noastre i-a fost refuzata intrarea in Schengen, ca aderarea ar putea fi discutata la Consiliul JAI care va avea loc peste trei luni. Lucian Bode a punctat ca Romania nu trebuie sa mai parcurga toate etapele parcurse pana…

- Cel mai recent raport MCV pentru Romania, prezentat de Comisia Europeana la 22 noiembrie 2022, a aratat ca progresele realizate de Romania sunt suficiente pentru indeplinirea angajamentelor din MCV asumate la aderarea la Uniunea Europeana, iar toate conditionalitatile pot fi inchise in mod satisfacator.…

- Telefoanele mobile si alte dispozitive electronice din Uniunea Europeana vor trebui sa aiba un echipament standard de incarcare incepand din 2024, conform unei propuneri legislative care a primit luni acordul final din partea statelor membre, relateaza DPA. „Nu va mai fi nevoie sa se cumpere un incarcator…

- Comisia Europeana a anuntat ca statele membre au sprijinit propunerea Comisiei de a reduce limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru doua pesticide neonicotinoide despre care se stie ca au efecte adverse asupra albinelor, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), instrumentul-cheie…