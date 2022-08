Acord Putin-Erdogan pentru consolidarea cooperării economice şi energetice ruso-turce (comunicat al Kremlinului) Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au decis vineri sa consolideze cooperarea energetica si economica in urma intrevederii lor la Soci (Rusia), pe malul Marii Negre, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, citat de France Presse. Cei doi lideri s-au pus de acord pentru „consolidarea schimburilor comerciale” intre tarile lor si sa „vina in intampinarea asteptarilor mutuale in domeniul economiei si energiei”, potrivit unei declaratii comune, adoptata de Putin si Erdogan, publicata de Kremlin. Ei au pledat in special pentru aplicarea unor „masuri concrete” pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

