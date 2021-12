Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre UE si negociatorii Parlamentului European au anuntat joi ca au ajuns la un acord provizoriu pentru a prelungi cu zece ani, pana in 2032, eliminarea tarifelor de roaming pentru comunicatiile mobile intre tarile din Uniunea Europeana, informeaza AFP, citat de agerpres. Incepand din iunie…

- Franta doreste un spatiu Schengen ‘mai eficace’ impotriva migrantilor ilegali, cu controale la exteriorul acestui spatiu, dar si in zonele frontaliere intre statele membre, a indicat presedintia de la Elysee, inaintea unei reuniuni pe acest subiect a ministrilor afacerilor europene din statele membre,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 25,2% in septembrie, la 972.723 unitati, din cauza deficitului de semiconductori, in timp ce Romania a raportat un declin de 17,8%, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters,…