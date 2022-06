Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au convenit luni sa prelungeasca cu un an, pana la 30 iunie 2023, regulamentul privind certificatul digital COVID-19 al UE pentru calatoriile in interiorul Uniunii, chiar daca numeroase state membre UE au incetat sa ceara certificatul santar…

- Parlamentul European si statele membre au convenit luni sa prelungeasca cu un an, pina la 30 iunie 2023, regulamentul privind certificatul digital COVID-19 al UE pentru calatoriile in interiorul Uniunii, chiar daca multe state membre au incetat sa il mai solicite la intrarea pe teritoriul lor. Legislatorii…

- Veste buna pentru cetațenii care au in plan sa defașoare mai multe calatorii in perioada urmatoare. Astfel, Parlamentul European și statele membre au decis sa prelungeasca valabilitatea certificatului Covid-19, pentru a permite cetațenilor vaccinați sa calatoreasca fara probleme in interiorul Uniunii…

- Valabilitatea certificatului COVID, prelungita cu un an. Unde mai este obligatoriu acesta Valabilitatea certificatului COVID, prelungita cu un an. Unde mai este obligatoriu acesta Prelungirea valabilitatii certificatului COVID cu inca un an, pana la 30 iunie 2023, a fost votata de Parlamentul European.…

- "Virusul inca circula, este prevalent in UE si trebuie sa fim pregatiti pentru noi cresteri (ale numarului de infectari) in a doua jumatate a anului sau pentru aparitia unor noi variante ale coronavirusului", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Christian Wigand. De aceea, Parlamentul…

- Parlamentul European a votat prelungirea valabilitații certificatului COVID-19 cu inca un an, pana in 30 iuinie 2023, scriu, vineri, reprezentanții Ro-Vaccinare, citati de Mediafax. Potrivit paginii oficiale de Facebook a Ro-Vaccinare, Parlamentul European a votat prelungirea valabilitații certificatului…

- Parlamentul European a votat prelungirea valabilitații certificatului Covid cu inca un an Europarlamentarii au hotarat menținerea certificatului digital Covid inca 12 luni, pana la 30 iunie 2023. In plus, aceștia vor cere Comisiei Europene evaluarea necesitații certificatului dupa o perioada de 6 luni…

- Parlamentul European a aprobat prelungirea valabilitatii certificatului digital al UE pentru inca un an, pana in iunie 2023.Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, pentru a se asigura ca cetatenii UE pot beneficia de dreptul lor la libera circulatie, indiferent de evolutia pandemiei de COVID…