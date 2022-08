Stiri pe aceeasi tema

- Serbia si Kosovo au incheiat "un acord privind libera circulatie" intre cele doua parti, dupa o recrudescenta a tensiunilor provocata de noile reguli administrative si frontaliere impuse de Pristina, a anuntat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat

- Serbia si Kosovo au incheiat „un acord privind libera circulatie” intre cele doua parti, dupa o recrudescenta a tensiunilor provocata de noile reguli administrative si frontaliere impuse de Pristina, a anuntat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat de AFP si Reuters.

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a nominalizat-o pe actuala sefa a executivului, Ana Brnabic, pentru un nou mandat de prim-ministru, la peste cinci luni dupa ce Partidul Progresist Sarb (SNS) a castigat alegerile parlamentare, transmite sambata Reuters. Vucic a declarat ca are „incredere nelimitata”…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell considera ca ideea interzicerii eliberarii vizelor Schengen pentru toți cetațenii ruși nu are succes. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Serbia si Kosovo 'nu au ajuns la un acord' joi la Bruxelles pentru aplanarea tensiunilor interetnice dintre ele, insa 'discutiile vor continua in zilele urmatoare', a anuntat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, dupa o reuniune de criza cu presedintele sarb Aleksandar Vucic si cu prim-ministrul kosovar…

- Serbia si Kosovo „nu au ajuns la un acord”, joi, la Bruxelles, pentru aplanarea tensiunilor dintre ele, insa „discutiile vor continua in zilele urmatoare”, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, dupa o reuniune de criza cu presedintele sarb Aleksandar Vucici si cu prim-ministrul kosovar…

- Serbia si Kosovo „nu au ajuns la un acord” joi la Bruxelles pentru aplanarea tensiunilor dintre ele, insa „discutiile vor continua in zilele urmatoare”, a anuntat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, dupa o reuniune de criza cu presedintele sarb Aleksandar Vucic si cu prim-ministrul kosovar Albin Kurti,…

- Europa se afla in pragul unui nou conflict. La 14 ani dupa declararea independentei de Serbia, tensiunile in Kosovo risca sa explodeze iar. Etnicii sarbi din nord au blocat cateva sosele si un punct de trecere a frontierei si au tras focuri de arma in directia politiei. In orasele din Kosovo au sunat…