Acord privind Fâșia Gaza: străinilor li se va permite să părăsească zona sâmbătă Egiptul, Israelul si SUA au convenit sambata, sa le permita strainilor aflati in Gaza sa treaca prin punctul de trecere a frontierei Rafah, care desparte Gaza de Egipt, a declarat un inalt oficial egiptean pentru Associated Press. Un al doilea oficial, din partea egipteana a punctului de trecere Rafah, a declarat AP ca au primit […] The post Acord privind Fașia Gaza: strainilor li se va permite sa paraseasca zona sambata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

