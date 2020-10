Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi seara la Bruxelles compromisuri de ambele parti pentru a debloca negocierile comerciale post-Brexit intre Londra si UE, inaintea unei luari de pozitie vineri de catre premierul britanic Boris Johnson, relateaza AFP.



In fata amenintarii lipsei unui acord, cancelarul german, a carui tara detine presedintia rotativa a UE, a declarat: ''Am cerut Regatului Unit sa ramana deschis compromisurilor (...). Desigur, asta inseamna ca si noi trebuie sa acceptam compromisuri'', chiar daca '' fiecare parte are liniile sale rosii''.

…