Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de senatori americani, republicani si democrati, au anuntat duminica un acord asupra unui cadru legislativ privind folosirea armelor de foc, in contextul recentelor masacre care au socat Statele Unite, relateaza presa internaționala.

- ”Am inima franta de masacrul de la școala primara din Texas”, a spus Suveranul Pontif in cadrul audinței generale de miercuri, 25 mai, de la Vatican, dupa atacul soldat cu 21 de victime, dintre care 19 copii, de la școala din orașul american Uvalde, relateaza The Guardian și NBC News . In acest context,…

- Premierul japonez, Fumio Kishida, a anuntat luni ca tara sa va pune embargo asupra importurilor de petrol rusesc, dar isi mentine interesul in ceea ce priveste proiectele energetice cu Moscova, pentru a minimiza impactul asupra aprovizionarii cu energie, relateaza agentia EFE. „Pentru o tara precum…

- Marcel Ciolacu spune ca Romania ar putea dona aceste aeronave de lupta Ucrainei. „Este posibil, in functie de evolutia lucrurilor din Ucraina”, a declarat presedintele PSD. „Haideti sa fim corecti, avem o frontiera de 650 de kilometri cu Ucraina. Nimeni nu stie cum va evolua situatia din Ucraina, e…

- Statele Unite ale Americii va oferi suport Republicii Moldova in suma de 50 milioane de dolari pentru a face fața provocarilor, pentru a consolida democrația in țara noastra și pentru a reduce dependența de piețele din est. Anunțul a fost facut astazi de catre administratoarea USAID, Samantha Power,…

- Statele Unite ale Americii ofera Moldovei un ajutor de 50 de milioane de dolari pentru a face fața crizei refugiaților. Anunțul a fost facut de ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, aflat intr-o vizita la Chișinau.

- Uniunea Europeana și Statele Unite ale Americii vor anunța vineri un acord privind aprovizionarea Europei cu mai mult gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, in timp ce liderii blocului european se intalnesc pentru a-și reduce dependența de combustibilii fos

- YouTube se transforma intr-un Netflix gratuit. Vor fi difuzate seriale intregi și filme, iar in fiecare saptamana vor fi adaugate pana la 100 de titluri noi. Anunțul a fost facut printr- o postare pe blogul oficial al platformei. Compania a transmis ca, mai intai, va oferi acces utilizatorilor din Statele…