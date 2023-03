Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din orașul ucrainean Mariupol a urcat pe scena și vorbit la mitingul pro-razboi la care a participat președintele rus Vladimir Putin la Moscova, pe 22 februarie. Potrivit unor detalii dezvaluite de CNN , fata a ramas orfana dupa ce mama ei a murit in timpul bombardamentelor asupra orașului-port…

- Un prim pas important pentru a trage Rusia la raspundere pentru crime de razboi va fi facut la conferinta internationala din orasul Lviv din vestul Ucrainei in acest weekend, relateaza presa romana, cu referire la DPA.

- Președintele Volodimir Zelenski a fost intrebat vineri, in ziua in care s-a implinit un an de la invazia Rusiei, ce le transmite oamenilor care simt ca au obosit sa mai ajute Ucraina și pe refugiații ucraineni.Jurnalist: Dupa un an de razboi, simtiti ca solidaritatea altor tari a scazut? Se simte o…

- A trecut un an de cand Rusia a lansat invazia in Ucraina vecina, operațiune despre care atat Moscova, cat și experți militari de pretutindeni preziceau ca se va incheia in numai cateva zile. Ucrainenii au surprins insa intreaga lume. Ei au rezistat in mod

- La aproape un an de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia ordonata de presedintele Vladimir Putin, conducerea de la Moscova nu da niciun semn ca este deschisa la negocieri pentru a incheia conflictul, potrivit serviciilor secrete ale Germaniei, citate miercuri de DPA, informeaza Agerpres.Nu…

- Maliar a declarat in cadrul unui briefing de presa ca numarul unitaților militare rusești din Ucraina a crescut de la 250 la 280, intr-o singura saptamana, in timp ce Moscova incearca sa obțina „inițiativa strategica", relateaza HotNews.ro care citeaza Reuters și AFP. „Luptele sunt aprige in direcția…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.