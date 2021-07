Liderii din Serbia, Macedonia de Nord si Albania au ajuns joi la Skopje la un acord ca din 2023 controalele la granitele dintre cele trei tari sa fie complet eliminate, informeaza dpa si HINA. Premierul albanez Edi Rama a subliniat, la intalnirea cu omologul sau nord-macedonean Zoran Zaev si presedintele sarb Aleksandar Vucic, ca acordul va ajuta cele trei state sa-si realizeze obiectivul suprem de aderare la Uniunea Europeana. "Nu avem niciun motiv sa ne intoarcem spatele in interiorul propriilor noastre granite. Astazi, incepem sa facem in regiunea noastra ceea ce vom face maine in UE", a declarat…