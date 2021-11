Acord pentru accelerarea luptei împotriva încălzirii globale la COP26 de la Glasgow COP26 face apel, in declaratia finala, la tarile lumii sa inceapa renuntarea treptata la carbune, in primul acord de acest tip.Acordul a fost revizuit prin inlocuirea formulei "renuntare treptata" la carbune cu expresia "reducere treptata", in urma unei propuneri din partea Indiei, informeaza Reuters.Ministrul mediului din Elvetia, Simonetta Sommaruga, a declarat la plenara COP26 ca este dezamagita de modificarea propusa de India la acordul final.Ea a spus ca lumea are nevoie acum sa renunte treptat la carbune, nu sa reduca treptat utilizarea acestuia.Dupa aprobarea acordului, presedintele britanic… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

