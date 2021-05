Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul ar putea avea buget de vineri, dupa ce liderii USR – PLUS și Nicușor Dan au ajuns la un acord de principiu. Noua suma vehiculata este de 5,86 miliarde lei, cu un miliard peste cat s-ar putea incasa in cel mai optimist scenariu și tot cu un miliard sub propunerea inițiala. „Sigur, nu e un…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook ca s-a ajuns la un acord politic asupra bugetului Capitalei. De asemenea, viceprimarul Horia Tomescu a anunțat ca este nevoie de aprobarea cat mai urgenta a bugetului, insa și aceasta varianta la care s-a ajuns in urma discuțiilor…

- Viceprimarul Capitalei Horia Tomescu a anunțat, vineri dimineața, ca in urma discuției avute cu primarul general Nicușor Dan, copreședinții USR PLUS București vor propune aprobarea de catre consilierii USR PLUS a noului proiect de buget. Pe de alta parte, Tomescu afirma ca nici aceasta varianta imbunatațita…

- Consilierii USR nu renunța la solicitarile pe care le-au avut atunci cand nu au votat bugetul Capitalei și scriu, marți, pe Fcebook, ca negociaza orice, dar nu principii. Cei de la USR București au scris, marți, pe Facebook ca motivul pentru care Bucureștiul a ajuns de facto in faliment este minciuna.…

- Cei care au crezut ca Sarbatorile Pascale au stins conflictul dintre consilierii generali ai Capitalei de la USR și primarul general Nicușor Dan s-au inșelat. Nici discuțiile dintre liderii USR – PLUS și cei ai PNL nu par a fi avut vreun efect. Dovada: USR București reia conflictul pe tema bugetului…

- ”Motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna. Practica de a creste cheltuielile la umbra unor venituri fictive. Tot crestem cheltuielile, dar pentru ca stim ca nu avem loc de ele in buget, mintim oficial pe toata lumea crescand veniturile din pix. Nimic bun nu va veni…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea, susține ca grupul PSD din Consiliul General al Primariei Capitalei nu o sa participe la ședința convocata astazi. Social-democrații sunt nemulțumiți de proiectele propuse pe ordinea de zi de primarul Nicușor Dan. „Nimic pentru oameni, totul pentru interesele…

- "Capitala intra in colaps! Investițiile publice și private vor fi suspendate timp de 2 ani! Asta vrea primarul dreptei unite impotriva oamenilor! A depus un proiect care va fi dezbatut vineri, prin care suspenda toate planurile urbanistice zonale de sector. Pe scurt, de la poduri, pasaje, largiri de…