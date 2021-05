S-a ajuns la un acord pentru susținerea bugetului Capitalei, dupa ce proiectul propus de Nicușor Dan nu a trecut in prima faza in ședința Consiliului General de dinainte de Paști, fiind aflat faptul ca USR PLUS nu l-a votat, pe fondul mai multor nemulțumiri exprimate public la acel moment. Mai nou, in contextul discuțiilor avute […] The post Acord pe bugetul Capitalei, cu condiționari. Viceprimar USR PLUS: Nu este inca unul realist first appeared on Ziarul National .