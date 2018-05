Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Zarif a participat la o prima intalnire, marti, la Bruxelles, cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pe tema acordului in dosarul nuclear denuntat de Donald Trump, au anuntat serviciile sale, relateaza AFP. El urma sa se intalneasca cu omologii sai francez,…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, si omologul sau britanic, Boris Johnson, au exprimat luni, la Londra, vointa guvernelor lor de a salva acordul nuclear cu Iranul, incheiat in iulie 2015 si din care SUA s-au retras recent, transmite AFP. 'Pozitia noastra este una…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a anuntat luni ca, in cadrul actualului sau turneu diplomatic la Beijing, Moscova si Bruxelles, va incerca sa obtina garantii din partea semnatarilor acordului...

- Premierul britanic Theresa May l-a asigurat duminica pe presedintele iranian Hassan Rouhani ca Regatul Unit si partenerii sai europeni isi mentin angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul din 2015, informeaza Reuters. Intr-o convorbire telefonica, "cei doi lideri au cazut de acord…

- Responsabilul european pentru politica externa a UE, Federica Mogherini, va avea marți convorbiri cu miniștrii de externe ai Franței, Germaniei și Marii Britanii pentru armonizarea acțiunilor dupa...

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini ii va primi marti pe ministrii de externe ai Germaniei, Frantei si Marii Britanii, carora li se va alatura apoi si omologul lor iranian, a anuntat vineri UE intr-un comunicat, relateaza AFP. Aceste intrevederi vor avea loc la o saptamana dupa…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au pronunțat vineri, intr-o convorbire telefonica, pentru menținerea acordului nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anunțat Kremlinul, citat de AFP.

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…