- Aproape sase din zece americani considera ca Trump este prea prietenos cu Rusia iar patru din zece vad Rusia ca fiind un dusman al SUA, conform unui sondaj comandat de CNN si efectuat de SSRS. Majoritatea americanilor vad Marea Britanie (90%), Franta (90%) si Germania (85%) ca fiind aliati sau cel putin…

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) s-au reunit vineri, la Viena, in tentativa de a salva acordul nuclear semnat in 2015, dupa retragerea Statelor Unite, intalnire ce are loc pe fondul avertismentului Teheranului ca propunerile de compensatii…

- Rusia va face tot ce este posibil pentru a mentine acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri din P5+1 (SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) si Iran, a afirmat joi ministrul de Externe de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor întâlni vineri, la Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor intalni vineri, in orasul austriac Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite, anunta agentia IRNA, citata de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri ale lumii se vor reuni vineri la Viena, in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015, dar care se afla acum intr-o situatie de risc, dupa ce SUA s-au retras si au anuntat ca vor impune noi sanctiuni impotriva…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…

- Iranul doreste ca puterile europene sa-i ofere un pachet de masuri economice pana la sfarsitul acestei luni pentru a compensa retragerea Statelor Unite din acordul nuclear semnat in 2015 cu puterile mondiale, a declarat vineri un inalt oficial iranian, citat de Reuters. "Ne asteptam ca pachetul…