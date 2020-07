Stiri pe aceeasi tema

- Statele UE vor imparți pentru prima data o datorie comuna. Plan istoric pentru relansarea economica a Europei, dupa pandemie Liderii statelor UE, reuniti la Bruxelles incepand de vineri, au aprobat in noaptea de luni spre marti un plan istoric menit sa sustina economia europeana afectata de criza coronavirusului,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles incepand de vineri, au aprobat in noaptea de luni spre marti un plan istoric menit sa sustina economia europeana afectata de criza coronavirusului, plan care se bazeaza pentru prima oara pe o datorie comuna, relateaza AFP si Reuters…

- ”Este un acord extrem de important pentru Europa si pentru Romania. Dupa discutii si negocieri, am obtinut pentru Romania o suma impresionanta, 79,9 miliarde de euro, pentru proiectele europene. Negocierile ne permit acum sa trecem la etapa urmatoare. Vorm folosi aceasta suma pentru a reface infrastructura,…

- Nord contra Sud - intr-o varianta de supraviețuire vs superbunastare Presedintele Consiliului European Charles Michel a facut presiuni duminica seara asupra liderilor din statele membre UE pentru ca acestia sa nu prezinte imaginea "unei Europe slabe" si sa fie de acord cu planul de relansare economica…

- Liderii Uniunii Europene nu s-au inteles asupra planului executivului comunitar de relansare economica si vor continua sa negocieze pana la jumatatea lunii viitoare, cand ar putea sa se intalneasca la Bruxelles, in cadrul primului summit cu prezenta fizica de la inceputul pandemiei pe continent. Presedintele…