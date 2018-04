Acord istoric pentru reducerea emisiilor de carbon. Cine a semnat documentul Industria globala de comert naval a ajuns, in premiera, la un acord privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. Intelegerea are la baza concluziile obtinute in urma unor discutii realizate saptamana trecuta de catre membrii Organizatiei Maritime Internationale. Anterior, comertul naval a fost exclus din intelegerile privind schimbarile climatice, insa prin intermediul noului acord acestea ar putea fi reduse la 50% pana in 2050, in comparatie cu nivelul din 2008. Conform descopera.ro, comertul naval genereaza aceeasi cantitate de gaze cu efect de sera precum cea… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

