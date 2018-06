Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 27 de ani de conflicte diplomatice, grecii și macedonenii au ajuns la un acord privind numele Macedoniei, a anunțat premierul grec Alexis Tsipras, citat de presa internaționala. Cele doua țari balcanice au semnat un acord, potrivit caruia, mica țara ex-iugoslava va avea un nume compus: Republica…

- Diferendul care dateaza de 27 de ani intre Grecia si Macedonia cu privire la denumirea fostei republici iugoslave nu va putea fi rezolvat fara o revizuire a Constitutiei macedonene care sa cuprinda schimbarea denumirii, a declarat sambata premierul grec Alexis Tsipras, citat de France Presse, informeaza…

- Grecia a aprobat un acord cu Statele Unite privind modernizarea a mai multor zeci de avioane multirol F-16, la un cost de aproximativ 1,2 miliarde dolari, a anuntat Guvernul de la Atena, precizand ca decizia nu va afecta stabilitatea fiscala a tarii supraindatorate.

- Un punct de inflexiune "istoric": doi vechi rivali, Airbus și Dassault Aviation, vor dezvolta impreuna viitorul avion de lupta franco-german, un element strategic in strategia Parisului și Berlinului de a asigura suveranitatea europeana in materie de aparare, scrie AFP.

- Comisia Europeana propune introducerea cartilor de identitate cu date biometrice in toate tarile Uniunii, pentru combaterea falsificarii acestora. Un comunicat al Comisiei atrage atentia ca 80 de milioane de cetateni europeni nu au carti de identitate care sa poata fi scanate. Iar documentele false…

- Miercuri, 28 martie a.c. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, va lansa programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. La eveniment, care va avea loc la Palatul Victoria, sala Transilvania, vor…

- Nikos Kotzias, ministrul grec de Externe, efectueaza joi o vizita la Skopje pentru discutii cu omologul sau macedonean, Nikola Dimitrov, pe tema disputei intre cele doua tarii privind denumirea Republicii Macedonia, informeaza site-ul agentiei de stiri Novinite. In urma cu doua zile, autoritatile…