Acord istoric la summit-ul maraton de la Bruxelles. „Premiul cel mare a meritat negocierile”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa patru zile și patru nopți de negocieri „la sange” intre reprezentanții de la cel mai inalt nivel ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene s-a ajuns, in sfarșit, la un acord istoric in contextul redresarii economice. Președintele Klaus Iohannis a afirmat, marți dimineața, ca acest acord…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles incepand de vineri, au aprobat in noaptea de luni spre marti un plan istoric menit sa sustina economia europeana afectata de criza coronavirusului, plan care se bazeaza pentru prima oara pe o datorie comuna, relateaza AFP si Reuters…

- ”Este un acord extrem de important pentru Europa si pentru Romania. Dupa discutii si negocieri, am obtinut pentru Romania o suma impresionanta, 79,9 miliarde de euro, pentru proiectele europene. Negocierile ne permit acum sa trecem la etapa urmatoare. Vorm folosi aceasta suma pentru a reface infrastructura,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei formule ce conditioneaza acordarea fondurilor UE de respectarea statului de drept, au declarat pentru dpa surse UE. Compromisul a fost acceptat in noaptea de luni spre marti in timpul negocierilor maraton de la Bruxelles, incepute…

- Blocajul de la summitul Uniunii Europene continua sambata dupa-amiaza tarziu la Bruxelles, unde liderii celor 27 de state membre ale Uniunii incearca sa ajunga la un compromis privind planul de relansare dupa epidemia de coronavirus, transmite AFP. In dezbatere se afla o propunere revizuita, care…

- Liderii europeni reiau sambata negocierile privind planul de relansare a economiei Uniunii Europene, in a doua zi a summitului european de la Bruxelles, in incercarea de a convinge grupul tarilor ''frugale'', condus de Austria si Olanda, sa avanseze catre un acord intre Cei 27. Vineri discuțiile au…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana afiseaza un optimism prudent in contextul in care incep luni cinci saptamani de negocieri intense, care au ca scop obtinerea de progrese in legatura cu relatia post-Brexit si evitarea unui 'no deal' catastrofal la sfarsitul anului, comenteaza AFP. Negocierile…