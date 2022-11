Un acord istoric de inființare a unui fond de „pierderi și daune” pentru a plati țarile mai sarace afectate de impactul crizei climatice a fost convenit in cadrul unui summit al ONU privind clima, indeplind o solicitare de zeci de ani a militanților pentru schimbarile climatice și a națiunilor in curs de dezvoltare, relateaza Reuters și The Guardian.Dupa negocieri tensionate care s-au intins pe parcursul nopții, președinția egipteana a COP27 a prezentat textul final pentru un acord și, simultan, a convocat o sesiune plenara pentru a-l adopta rapid. Participanții au aprobat mai intai prevederea…