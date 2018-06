Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE (10:30) Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat foarte mandru de ceea ce a fost realizat, in urma summitului cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un. „Suntem foarte mandri de ceea ce s-a intamplat astazi. Cred ca intreaga noastra relatia cu Coreea de Nord si cu Peninsula Coreeana va fi…

- Statele Unite ale Americii se angajeaza sa acorde 'garantii de securitate' Coreei de Nord, arata textul documentului semnat marti de presedintele american Donald Trump si de liderul nord-coreean Kim Jong Un, la finalul summitului lor istoric din Singapore, transmite AFP. Conform…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong-un au semnat un acord comun intre cele doua state, in timpul summitului istoric de la Singapore. Cei doi lideri spun ca au format o „relație speciala”. Denuclearizarea Coreeii de Nord și atenuarea sancțiunilor impuse regimului de…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat marti un ”document destul de cuprinzator”, potrivit locatarului Casei Albe, relateaza BBC News.Citește și: Klaus Iohannis nu cedeaza presiunilor PSD! Un raspuns in Cazul Kovesi nu va veni rapid (surse) BBC…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, se intalnesc astazi pentru prima oara, in speranța gasirii unei soluții pașnice pentru criza nucleara de pe Peninsula Coreeana.

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si-au strans mana inainte de summitul lor istoric care a inceput dupa luni de insulte reciproce si amenintari cu razboiul nuclear.

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marți in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong-un reprezinta o ”ocazie unica” de a ajunge la un acord in domeniul nuclear cu Phenianul, despre care Trump spune ca ”lucreaza foarte bine”. In conferința de presa dinantea…

- Administratia de la Seul poarta discutii cu regimul de la Phenian pe tema transformarii armistitiului intre cele doua Corei intr-un acord de pace, in conditiile in care liderii celor doua state urmeaza sa se intalneasca pe data de 27 aprilie, a declarat un oficial sud-coreean. Un oficial…