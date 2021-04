Acord istoric: A intrat în vigoare primul tratat de mediu din America Latină, acordul de la Escazu Primul tratat de mediu din America Latina si zona Caraibilor, care protejeaza in special drepturile celor care apara mediul, a intrat in vigoare, fiind ratificat de 12 tari, transmite AFP. Acordul de la Escazu, asa cum este cunoscut, garanteaza protectia mediului si sanatatea persoanelor, in principal a popoarelor indigene, promoveaza participarea publicului, precum si accesul la informatii si justitie in domeniul mediului. Acest acord este primul tratat care introduce dispozitii specifice vizand protejarea drepturilor aparatorilor mediului, care sunt tinta a numeroase asasinate in America Latina.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

