ACORD între rebeli şi Guvern în sudul Siriei ”S-a ajuns la un acord intre Guvernul sirian si gruparile teroriste”, a anuntat Sana, care foloseste termenul ”teroristi” pentru a desemna gruparile care lupta impotriva regimului.



Acordul prevede ”intrarea in vigoare a unui armistitiu si predarea de catre gruparile teroriste a armamentului greu si mijlociu in toate orasele si localitatile”, potrivit Sana, citata de news.ro.



Cei ”care refuza aceasta rezolvare vor pleca la Idleb impreuna cu familiile lor”, a precizat agentia.



Un acord s-a incheiat intre rebelii sirieni si emisari rusi, asupra depunerii armelor de…

Sursa articol si foto: rtv.net

