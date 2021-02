Acord între ministerele Educației și Sănătății. Cum se deschid școlile în fiecare localitate Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat ca, vineri la pranz, 149 de localitati sunt in scenariul rosu privind conditiile de desfasurare a cursurilor scolare si 903 in scenariul galben. Restul de 2.881 de localitați sunt in scenariul verde. Bucureștiul se afla in scenariul galben. Intre cele 149 de localitați aflate in scenariul roșu se regasesc […] The post Acord intre ministerele Educației și Sanatații. Cum se deschid școlile in fiecare localitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școlile din județul Bacau se vor redeschide, incepand cu 8 februarie, in scenariile verde (70 de localitați) și galben (23 de localitați). In scenariul verde, toți elevii merg la școala, iar in scenariul galben vor participa fizic la ore elevii din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O femeie de 84 de ani, transferata dupa incendiul de la Matei Balș la Spitalul Universitar de Urgența „Elias” din București, a murit, miercuri dimineața. Conform ministerului Sanatații, pacienta s-a aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul…

- Scolile nu au fost, in mod general, un factor de supra-raspandire a coronavirusului si doar in cazuri exceptionale au devenit sursa de transmitere a COVID-19, mai ales cand nu au fost respectate masurile de prevenire, potrivit unor studii realizate de-a lungul anului 2020, relateaza miercuri EFE și…

- Florin Cițu reacționeaza la propunerile publice ale vicepremierului Kelemen Hunor și ale opoziției care cer redeschiderea neintarziata a școlilor. Premierul a spus ca și el iși dorește revenirea elevilor la activitați școlare clasice, insa aceasta decizie depinde de evoluția pandemiei. La finalul…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat sub 3 la mia de locuitori,…

- Toti adultii ar trebui sa faca minimum 150 de minute de activitate fizica intensa pe saptamana, pentru bunastarea si sanatatea mintala in timpul pandemiei de COVID-19, a recomandat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters. Totodata, OMS recomanda in cazul copiilor si adolescentilor…

- Șeful DSU a emis, sambata, ordinul de carantinare pentru alte 25 de localitați din județele Constanța și Ilfov. Lista completeaza restricțiile impuse cu 24 de ore inainte orașului Constanța, dar și altor patru localitați din Ilfov, care au inregistrat o rata deinfectare sub 9. In urma analizei de risc,…

- Unul dintre supraviețuitorii tragediei din clubul Colectiv, implicat in campaniile privind imbunatațirea condițiilor in care sunt tratați marii arși in sistemul medical romanesc i-a cerut, sambata noapte, demisia ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Regizorul Mihai Grecea il acuza pe reprezentantul guvernului…