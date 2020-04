Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a anunțat ca intre Ministerul de Interne și Patriarhia Romana s-a semnat un acord, inaintea Sfintelor Paști, dat fiind faptul ca ortodocșii sarbatoresc, la finele acestei saptamani, Invierea lui Hristos. “MAI vine in sprijnul Bisericii Ortodoxe executand misiuni de susținere și ajutor pentru…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat in aceasta seara, intr-o conferința de presa, ca a semnat un acord cu Patriarhia Romana. Vela a anunțat ca MAI va ajuta Biserica Ordotoxa Romana la imparțirea Paștilor și a Sfintei Lumini de la Ierusalim. In cadrul acordului s-au stabilit: painea (Paști) sfințita…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…

- Biserica Ortodoxa Romana a anuntat noi reguli pentru sarbatorile de Florii si de Paste. Pelerinajul de Florii nu se mai tine anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credinciosii pot iesi in fata casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela a fost in control, astazi, la vama Nadlac. Acesta a facut un apel romanilor din diaspora: sa nu vina acasa cu ocazia sarbatorilor pascale. ”Eu am facut un apel prietenilor din diaspora. In acest an e mai bine sa faca Paștele acolo unde sunt. Nepotul meu e in Elveția…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le-a transmis, sambata, romanilor din strainatate sa nu vina in tara de Paste. "Ramaneti acasa, in tarile unde locuiti si faceti acolo sarbatarorile in pace si liniste", a spus el.

- Marcel Vela a facut un apel emoționant catre romanii din strainatate și care vor sa vina in țara, de sarbatorile pascale. Ministrul de Interne le-a cerut sa nu se intoarca in țara pentru ca vor fi bagați in carantina pentru 14 zile.”Fac un apel catre frații noștri din Diaspora, care vor sa…

- Fostul mare jucator de la Barcelona și AC Milan a fost arestat de polițiștii din Paraguay dupa ce ar fi patruns in capitala țarii, Asuncion, cu un pașaport fals, așa cum menționeaza Ministerul de Interne din aceasta țara, noteaza digisport.ro.Polițiștii au intrat peste Ronaldinho și fratele…