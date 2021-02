Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si Grecia au incheiat luni un acord cu privire la turism care le va permite cetatenilor lor care s-au vaccinat impotriva COVID-19 sa calatoreasca fara restrictii in cele doua tari, relateaza AFP si dpa. "Trebuie sa facilitam calatoriile celor care prezinta o dovada de vaccinare si vrem sa…

- Uniunea Europeana a lansat un apel la evitarea calatoriilor neesentiale intre tarile din bloc pentru a face fata amenintarii noilor mutatii ale coronavirusului. Liderii Uniunii Europene considera ca situatia sanitara este “foarte grava”, la finalul unui summit prin videoconferinta al celor 27, organizat…

- Israelul a atins joi pragul de doua milioane de persoane care si-au primit prima doza de vaccin impotriva noului coronavirus, odata cu vaccinarea unei asistente dintr-o maternitate. La eveniment a asistat premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Primul dosar penal in care este vizat Nicusor Dan dupa preluarea mandatului de primar general al Capitalei are la baza o plangere depusa de fostul viceprimar Aurelian Badulescu. Acesta il acuza pe Nicusor Dan de abuz in serviciu si trafic de influenta, dupa ce a prelungit contractul prin care McDonald's…

- Angela Merkel considera ca exista ”inca o sansa sa se ajunga la un acord” cu privire la Brexit intre Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE), dar care ”trebuie sa apere integritatea pietei unice”, avertizeaza ea in Bundestag, relateaza AFP. ”Exista inca o sansa sa se ajunga la un acord. Nu…

- Turistii isi pot rezerva o vacanta in Romania, Turcia sau Grecia cu 25 de euro si pot plati inclusiv cu carduri de vacanta, in cadrul unei campanii de reduceri de pana la 50% pentru sejururile organizate pana la finalul anului si in 2021, desfasurata intre 19 si 27 noiembrie, se arata intr-un comunicat…

- Grecia, care a luat deja mai multe masuri restrictive pentru a lupta impotriva pandemiei Covid-19, a decretat o carantina pe timp de noapte, dupa o crestere semnificativa a infectiilor zilnice care pun "presiune" asupra serviciilor de sanatate. In timp ce traficul a ramas dens in Atena, in ciuda unui…