Stiri pe aceeasi tema

- Scopul declarat al firmei Petro Active Investments este de a obliga Guvernul, in justiție, sa puna in aplicare decizia definitiva a ICCJ din 2019 prin care trebuie sa respecte contractul de privatizare a Petrom din 2003 și sa le vanda salariaților din perioada 1997 – 2004 acțiuni la prețul la care a…

- Unul din cele doua reactoare ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria va fi oprit sambata dupa detectarea unei scurgeri de apa care nu a cauzat o crestere a radioactivitatii, a anuntat vineri operatorul, potrivit AFP.

- Mesaj de ultim moment de la nivelul Partidului Social Democrat in contextul discuțiilor despre așa-numita „taxa pe soare”. Partidul condus de catre Marcel Ciolacu anunța, luni, ca nu e de acord cu taxarea prosumatorilor de energie din surse regenerabile. Social-democrații susțin ca, dat fiind contextul…

- In plina criza energetica, Guvernul PSD-PNL ii pedepsește pe romanii care au investit in energia solara cu noi taxe : ii pune sa plateasca pentru energia pe care ei o produc și tot ei o consuma. Pe scurt, o taxa pe soare. „PSD-ul ne-a obișnuit cu ordonanțe date la ceas de seara, insa acum, pare ca și…

- Guvernul a incasat din TVA 8 miliarde de lei in octombrie 2022, o crestere de sub 3% fata de octombrie 2022. Desi este o crestere, cifra arata practic o cadere puternica a colectarii de TVA la buget, pentru ca inflatia de 15% trebuia sa se regaseasca in crestere. Fii la curent cu cele mai…

- Reprezentantii USR semnaleaza ca Guvernul PSD-PNL a introdus o noua taxa prin OUG, in plina criza energetica,„taxa pe soare". Ordonanta a fost emisa chiar inaintea vacantei de Ziua Nationala, „noaptea ca hotii", transmite USR. Taxa pe soare vizeaza cetatenii si firmele care au investit in panouri fotovoltaice,…

- Liderii coalitiei de guvernare au ajuns la un consens, miercuri, in ceea ce priveste plafonarea si compensarea preturilor la energie electrica, au precizat surse politice, pentru News.ro. Conform surselor politice, pragurile pentru consumatorii casnici vor ramane neschimbate si anume 0,68 lei/kWh si…

- Guvernul polonez a adoptat miercuri o hotarare prin care aproba construirea primelor sale centrale nucleare, contractul pentru primul centrala fiind atribuit companiei americane Westinghouse Electric, informeaza dpa, care citeaza agentia stiri PAP, citata de Agerpres. In prezent, centralele electrice…