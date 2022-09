Acord între conducerea Lufthansa şi sindicatul piloţilor, pentru un armistiţiu privind grevele şi mărirea salariilor In perioada de armistitiu, care va dura pana pe30 iunie anul viitor, sindicatul si compania urmaresc sa extinda acordul intr-un acord mai larg, a spus Lufthansa. Conform acordului initial, echipajele din cabina de pilotaj vor primi o crestere a salariului lor lunar de baza in doua etape, cu cate 490 de euro fiecare, cu efect retroactiv de la 1 august 2022 si de la 1 aprilie 2023. ”Contractele colective sunt inca deschise, dar punctele de negociat pot fi acum discutate intr-un cadru confidential”, a declarat Matthias Baier, purtatorul de cuvant al sindicatului VC, intr-un comunicat. O greva a pilotilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

