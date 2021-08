Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a anuntat ca drapelul american a fost retras luni de la ambasada SUA la Kabul, iar personalul se afla aproape in intregime la aeroport in asteptarea evacuarii, informeaza AFP. Totodata, militarii americani vor prelua controlul traficului aerian la aeroport, conform…

- Canalul TV Al Arabiya relateaza ca transferul de putere va avea loc pe 15 august (astazi) la palatul prezidențial din Kabul. Talibanii au ajuns in periferiile orașului Kabul, dar nu au atacat capitala, alegand calea negocierilor pașnice.

- Luptatorii talibani au ajuns duminica, 15 august, la periferia capitalei afgane, in timp ce muncitorii panicați au fugit din birourile guvernamentale, iar mai multe elicoptere au aterizat la ambasada SUA din Kabul pentru evacuarea personalului, a relatat agenția Associated Press . Talibanii au capturat…

- Bilanțul tragic vine pe fondul luptelor sangeroase declanșate de talibani, odata cu inceperea retragerii trupelor internaționale care asigurau stabilitatea țarii, scrie The Guardian . Un numar record de victime printre civili a fost inregistrat in Afganistan in urma luptelor intense din lunile mai și…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a precizat joi ca atacurile aeriene au fost lansate in ultimele zile, in sprijinul fortelor de securitate afgane, dar nu a oferit detalii.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a anunțat ca loviturile aeriene care au avut loc miercuri…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan, care ar trebui sa se incheie pana la 11 septembrie, a fost realizata in proportie de peste 50%, potrivit unei estimari saptamanale a Pentagonului, data publicitatii marti, conform AFP. De cand presedintele Joe Biden a ordonat in aprilie plecarea…