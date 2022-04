Acord inovator: Țara care nu mai are locuri pentru deținuți. Unde îi trimite Danemarca a semnat un acord cu guvernul de la Pristina ce ii permite sa deporteze detinuti straini in Kosovo, dupa cum a anuntat Ministerul danez al Justitiei, citat de DPA. Din 2023, Danemarca va putea deporta pana la 300 detinuti din tari terte la inchisoarea kosovara din Gjilan, in conditiile acordului. Inchisoarea este partial renovata pentru a garanta aceleasi conditii ca inchisorile daneze. Dupa ce isi ispasesc pedeapsa, detinutii vor fi trimisi inapoi in tarile lor de origine, potrivit agerpres.ro. Va usura povara asupra inchisorilor daneze supraaglomerate Este un acord inovator, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a semnat un acord cu guvernul de la Pristina ce ii permite sa deporteze detinuti straini in Kosovo, a anuntat miercuri Ministerul danez al Justitiei, citat de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele Serbiei Aleksandar Vucic a declarat ca președintele instituțiilor provizorii de la Pristina, Aljbin Kurti, a decis sa-i atace pe sarbi, a incalcat Acordul de la Bruxelles și tinde sa afecteze pacea in Kosovo și Metohia, menționand ca Serbia va fi intotdeauna alaturi de poporul sau. La ordinul…

- Un subofițer roman aflat in misiune in Kosovo a murit ieri, din cauza unor afecțiuni medicale. ”O veste trista pentru Armata Romaniei Plutonierul-adjutant Gabi-Victor Roman, aflat in misiune in Kosovo, a decedat, luni, 14 martie, din cauza unor afecțiuni medicale. In dimineața de 14 martie, subofițerul…

- O serie de fotografii originale realizate de NASA din misiunile Apollo au fost vandute pentru un total de 1,16 milioane de coroane daneze (171.831 dolari americani) la o licitatie organizata la Copenhaga și evocata de Reuters. Cele 74 de fotografii din cadrul misiunilor Apollo 8-17, detinute de o persoana…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca reprezentantii Ambasadei de la Copenhaga i-au vizitat pe parintii bebelusului internat in Danemarca si i-au informat despre starea de sanatate a copilului. Totodata, bebelusului i s-a emis certificat de nastere romanesc, iar reprezentantii ambasadei fac…

- Doi cetateni romani, sot si sotie, rezidenti in Regatul Danemarcei, au fost retinuti de catre autoritatile daneze, dupa ce și-au dus copilul de o luna la spital. Autoritatile daneze au deschis o ancheta cu privire la circumstantele care au dus la internarea minorului in spital, dupa ce medicii au stabilit…

- Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca, la cateva zile dupa ce si-au dus copilul de o luna la spital unde a fost internat. Parintii sunt in centre de detentie diferite si nu au dreptul sa vada copilul care este supravegheat de o persoana desemnata de municipalitate. Ministerul de…

- Doi cetateni români, sot si sotie, rezidenti în Regatul Danemarcei, au fost retinuti de catre autoritatile daneze, dupa ce și-au dus copilul de o luna la spital, unde a fost internat, scrie News.ro. Potrivit MAE, autoritatile daneze au deschis o ancheta cu privire la circumstantele care…