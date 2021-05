Stiri pe aceeasi tema

- Calatoriile in spatiul comunitar pe durata pandemiei vor fi in sfarșit mai ușoare. Reprezentantii Parlamentului European si cei ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la un acord, joi, in cazul proiectului „Certificatului verde digital”. Cele doua instituții urmeaza sa anunte detalii despre certificatul…

- Un centru de testare COVID-19 a fost deschis mierucuri în Aeroportul Internațional din Cluj. Centrul este deschis tuturor, nu doar pasagerilor. Beneficiile sunt numeroase, de la economisirea timpului, pâna la evitarea programarilor. …

