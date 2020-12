Acord în Congresl SUA pentru un plan de ajutorare a economiei Un acord a fost gasit duminica in Congresul american intre democrati si republicani pentru a vota un nou plan de ajutorare a economiei, care era in negociere din vara, a anuntat seful republican al Senatului, Mitch McConnell, citat de AFP și preluat de agerpres. "Putem in sfarsit spune ceea ce natiunea noastra are nevoie sa auda de mult timp. Mai mult ajutor economic este pe drum", a declarat el in fata Senatului, confirmand ca planul de urgenta se va ridica la "aproape 900 de miliarde de dolari".

"Cei patru lideri ai Senatului si Camerei (Reprezentantilor) au finalizat un acord", a adaugat…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

