- Dreptul de a polua gratuit al industriasilor va lua sfarsit, emisiile legate de incalzire si de masini vor fi taxate, va fi infiintat un fond social pentru tranzitie - sunt doar cateva dintre prevederile unui acord la care s-a ajuns in noaptea de sambata spre duminica privind o reforma ampla a pietei…

- Europarlamentarii și guvernele UE au convenit sa reformeze sistemul de comercializare a certificatelor de emisii pentru a reduce in continuare emisiile industriale și pentru a investi mai mult in tehnologii ecologice. In schimbul introducerii unei „taxe pe carbon” la frontiere, UE va elimina, printre…

- In perioada 1980-2021 au fost inregistrate 39 de dezastre naturale in Romania iar pierderile economice provocate de acestea au fost in cuantum de aproximativ 14 miliarde euro. Dezastrele climatice au cauzat daune economice in valoare de 487 miliarde euro in randul statelor membre ale Uniunii Europene,…

- Senatorii USR Anca Dragu, Claudiu Muresan si Narcis Mircescu au depus o initiativa legislativa care propune eliminarea „sanctiunilor abuzive" din partea ANAF pentru contribuabilii care nu au depus in termen declaratiile fiscale din cauza problemelor tehnice ale Ministerului Finantelor.

- Catalin Gherzan: Demersul MAI de a plati 20 de milioane de euro din bani publici pentru BMW-uri tocmai in aceasta perioada critica este de-a dreptul sfidator! Achiziția a 600 de BMW-uri de catre Ministerul de Interne este cel puțin nepotrivit, considera Catalin Gherzan, președinte PUSL Argeș. „Demersul…