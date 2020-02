Acord iminent între Washington și talibani (surse concordante) Talibanii și Washingtonul sunt pe punctul de a semna în Qatar un acord istoric, dupa peste un an de negocieri, au afirmat marți surse concordante citate de AFP.



"Toate detaliile au fost finalizate și consiliul conducator (al talibanilor) a dat aprobarea sa echipei de negociatori talibani", a afirmat surse din cadrul insurgenților afgani, din Pakistan.



La Doha, un înalt oficial afgan a asigurat ca acest acord ar putea fi semnat în 29 februarie în Qatar, daca "reducerea violenței" anunțata de talibani și americani este respectata.



Acest… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO a facut apel miercuri la talibani sa-si demonstreze angajamentul pentru solutionarea conflictului din Afganistan si incetarea violentelor, a doua zi dupa un atac mortal la Kabul, relateaza AFP. "Talibanii trebuie sa faca dovada vointei si a unei capacitati reale de a diminua violenta",…

- Presedintele american Donald Trump cere o reducere 'importanta' a violentelor talibanilor inainte de purtarea unor negocieri 'semnificative' pentru viitorul Afganistanului, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al Casei Albe, potrivit Agerpres.Intr-o discutie avuta la Davos, in Elvetia,…

- Acest deces intervine in timp ce Washingtonul si talibanii incearca sa ajunga la un acord asupra retragerii fortelor americane din Afganistan. Presedintele american Donald Trump a intrerupt la inceputul lui septembrie acest dialog, dupa un atentat revendicat de insurgenti la Kabul, soldat cu 12 morti,…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in construirea gazoductului rus Nord Stream 2, proiect aflat in miezul unei batalii economice si geopolitice intre SUA si Europa, informeaza AFP.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea…

- Emisarul Statelor Unite insarcinat cu negocierile cu talibanii, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit miercuri, la Kabul, cu presedintele afgan, Ashraf Ghani, in contextul in care Washingtonul incearca din nou sa ajunga la un acord cu insurgentii, noteaza AFP. Reprezentantul special al Statelor…

- "Forte inamice au intreprins un atac impotriva bazei aeriene din Bagram in aceasta dimineata, tintind o instalatie medicala in constructie si destinata afganilor care locuiesc langa baza", se spune intr-un comunicat al misiunii NATO in Afganistan, Resolute Support."Cinci civili raniti au…

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, aflat in prezent la Kabul, va reveni in Qatar pentru "a relua discutiile cu talibanii", intrerupte in septembrie de presedintele Donald Trump in timp ce un acord parea foarte aproape, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi, in cadrul unei vizite surpriza in Afganistan, ca negocierile cu talibanii, intrerupte in septembrie, au fost reluate, relateaza AFP. Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu va dura mai mult de cateva ore…