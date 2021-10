Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guverne ai celor mai dezvoltate 20 de tari din lume se despart la summitul G20 din Italia, cu doar cateva ore inainte de deschderea COP26, dupa ce s-au angajat sa limiteze incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, potrivit unor surse apropiate negocierilor. Membrii comunitatii internationale…

- ”Sfarșitul de saptamana aduce o vreme predominant frumoasa, in incalzire, cu valori la nivelul maximelor de pana la 28, posibil, izolat, in partea de sud-vest a țarii, chiar și 29 de grade pentru ziua de sambata și duminica și chiar in primele zile din saptamana viitoare, astfel incat sa putem considera…

- Limitarea incalzirii globale la pragul de 1,5 grade Celsius este imposibila fara o reducere imediata si masiva a emisiilor de gaze cu efect de sera, potrivit unui nou raport publicat joi de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), relateaza AFP.

- ncendii provocate de vanturile fierbinți au aparut joi in sudul Italiei, la o zi dupa ce o stație de monitorizare din Sicilia a raportat o temperatura de 48,8 Celsius, despre care unii oameni de știința cred c

- Italia a fost lovita de un nou val de canicula adus de anticiclonul numit ''Lucifer", iar miercuri țara a inregistrat o valoare record de temperatura de 48,8 grade Celsius, in regiunea Sicilia, in Siracuza, relateaza Reuters. In urmatoarele zile, anticiclonul responsabil de valul de canicula care a…