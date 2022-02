Stiri pe aceeasi tema

- Liderii partidelor din coalitia de guvernare au ajuns, marti, la un acord de principiu privind reducerea la jumatate a accizei la carburanti, au precizat surse politice. De asemenea, este posibila o prelungire a plafonarii preturilor la energie, pe o perioada de timp. Masurile urmeaza sa fie analizate…

- SURSE: Coaliția a decis reducerea accizei la carburanți. Prețurile enorme la benzina și motorina au dus la scumpiri in lanț Coaliția de guvernare a decis, marți, reducerea accizei la carburant, potrivit unor surse politice. Guvernul incearca scaderea prețului la pompa pentru combustibil, intrucat acesta…

- Președintele PNL Florin Citu neaga acordul din coalitie privind reducerea TVA la 5% in energie. Cițu a declarat marți ca nu a discutat cu Marcel Ciolacu acest lucru si ca este un fake news. De asemenea, Florin Cițu ar fi transmis colegilor ca nu mai participa la nicio intalnire a Coaliției pana cand…

- Coaliția de guvernare are in vedere reducerea TVA-ului si a CAS-ului Foto: gov.ro Coalitia de guvernare are în vedere pentru perioada urmatoare masuri de reducere a TVA si a contributiei angajatilor la asigurarile sociale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, insista de…

- ”Ma gandesc la ceea ce a aparut in spatiul public, ca se incearca o reglementare dupa 1 aprilie. Acum as putea spune ca eu am venit cu ideea de a reglementa piata si era pentru pretul de acum. Nu prea vad sensul de a reglementa dupa 1 aprilie, cand intram in vara, pentru sase luni de zile, iar dupa…

- Președintele PNL, Florin Cițu, „este interesat de orice soluție pentru facturile la energie care nu discrimineaza”, dar considera ca banii din bugetul de stat „nu rezolva problema structurala a prețurilor la energie”, au declarat surse din PNL pentru Libertatea, luni, 17 ianuarie, inaintea ședinței…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni, 20 decembrie, ca in ședința de coaliție PSD – PNL – UDMR se va discuta despre proiectul certificatului verde și a adaugat ca acesta trebuie adoptat in cele 10 zile ramase pana la finalul anului. „Astazi o sa avem o discuție și pe certificat și modul…

- Premierul Nicolae Ciuca și liderii partidelor din coaliția de guvernare au programata o intalnire luni, 20 decembrie, la ora 11.30, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre certificatul COVID și despre legea bugetului pe 2022, au declarat surse politice pentru Libertatea.La ședința organizata la…