- Lideri de la PSD, PNL, USR si UDMR au depus un proiect de lege la Senat care schimba mai multe reglementari la alegerile parlamentare din 6 decembrie.Astfel, alegatorii care se afla în fata sectie de vot sau asteapta la rând pot vota pâna la ora 23.59. Este redus si numarul necesar…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, arata ca prefectul Capitalei a semnat ordinul prin care ii inceteaza mandatul de primar lui Robert Negoița, dar acesta este datat in 2019. Tomac susține ca aceasta este o eroare intenționata care il va ajuta pe Negoița sa caștige in instanța, de aceea prefectul Capitalei…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat dupa ședința Consiliului Politic Național al PSD ca este intrunit numarul necesar de voturi astfel incat moțiunea de cenzura sa treaca, chiar și fara sprijinul UDMR, pe 31 august. 233 de voturi sunt necesare pentru ca Guvernul condus de Ludovic Orban sa pice."In…

- La propunerea organizatiei locale si a organizatiei judetene, Viorel Baciu este candidatul PNL la functia de primar al comunei Vanatori Neamt. Presedintele organizatiei PNL Vanatori-Neamt are la activ trei mandate de consilier local, fiind in toti acesti ani liderul opozitiei din comuna si cel mai vocal…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, joi, 06 august 2020, in cadrul unei conferinte de presa, ca va candida la Primaria Capitalei, afirmand ca experienta ca premier si presedinte al Senatului ii sunt utile in acest sens. "Experienta pe care am acumulat-o ca prim-ministru, politic vorbind,…

- Un protocol de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe si Liga Studentilor Romani din Strainatate, in vederea promovarii in strainatate a imaginii Romaniei si sustinerii intereselor comunitatilor de studenti romani din afara tarii, a fost semnat, joi, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si RBC Business Chamber vor colabora in vederea internationalizarii companiilor romanesti, atragerii de investitii straine si cresterii competitivitatii intreprinderilor cu capital romanesc, pe baza unui protocol ce vizeaza organizarea…

- Marti, 21 iulie 2020, a fost aprobat in Comitetul Director pentru E-Guvernare, documentul de politica in domeniul e-guvernarii, in cadrul unei videoconferinte prezidate de cei doi vicepresedinti ai Comitetului, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Marian Murgulet,…