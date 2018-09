Stiri pe aceeasi tema

- Etiopia si Eritreea vor semna duminica la Jeddah, in Arabia Saudita, un acord de pace intarind reconcilierea inceputa in iulie intre cele doua tari, a anuntat vineri purtatorul de cuvant adjunct al Natiunilor Unite, Farhan Aziz Haq, citat de AFP preluata de Agerpres. Organizata de regele Salman,…

- Provincia siriana Idlib 'nu trebuie sa se transforme intr-o baie de sange', a declarat marti secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, cerand Rusiei, Iranului si Turciei sa faca totul pentru a proteja civilii, informeaza AFP, scrie Agerpres. 'Combaterea terorismului nu-i absolva…

- Provincia siriana Idlib ''nu trebuie sa se transforme intr-o baie de sange'', a declarat marti secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, cerand Rusiei, Iranului si Turciei sa faca totul pentru a proteja civilii, informeaza AFP. ''Combaterea terorismului nu-i absolva…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul capitalei…

- Misiunea nord-coreeana a ONU l-a acuzat pe secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, de "afirmatii nechibzuite" si ca a adoptat linia SUA, dupa ce a cerut o denuclearizare verificabila si ireversibila a Peninsulei Coreene, informeaza sambata AFP, preluata de Agerpres. Guterres…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a cerut sambata israelienilor si palestinienilor sa evite "un nou conflict devastator", dupa o escaladare a violentelor care s-a soldat vineri cu moartea a patru palestinieni si a unui soldat israelian, transmite AFP. "Sunt profund preocupat de aceasta…

- Franta si Arabia Saudita au semnat un nou acord de cooperare in domeniul apararii, la finalul unei vizite intreprinse de ministrul francez al apararii, Florence Parly, sambata si duminica in regat, informeaza luni agentia saudita SPA, citata de AFP, preia Agerpres.Potrivit aceleiasi surse,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat un apel joi catre membrii Natiunilor Unite sa coopereze mai mult in lupta impotriva terorismului, un flagel care "divizeaza comunitatile, exacerbeaza conflictele si destabilizeaza regiunile", informeaza AFP. In deschiderea primei conferinte mondiale…