- Trupele SUA și ale NATO ar urma sa se retraga total din Afganistan în urmatoarele 14 luni SUA și aliații sai din NATO au fost de acord cu retragerea trupelor din Afganistan în urmatoarele 14 luni, daca militanții talibani vor respecta acordul semnat sâmbata, transmit Reuters…

- Statele Unite si talibanii au semnat, sambata, la Doha, un acord ce ar putea duce la finalul razboiului din Afganistan inceput dupa atacurile din 11 septembrie 2001.SUA si aliatii NATO au convenit sa isi retraga trupele din Afganistan in decurs de 14 luni, daca militantii respecta acordul.…

- Conferinta de la Munchen din weekend a fost ocazia cu care Statele Unite, prin diverse raspunsuri partiale si fragmente scapate catre presa, a anuntat apropierea de un moment al semnarii unei intelegeri post-conflict intre SUA si talibani. care sa pregateasca negocierile de pace inter-afgane, scrie…

- Statele Unite si Mexic au convenit un plan de a combate traficul ilicit de arme, droguri si bani, a anuntat joi guvernul mexican, dupa intrevederi intre procurorul general american William Barr si oficiali din Ciudad de Mexico, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: VIDEO Viorica…

- Statele Unite si China au semnat miercuri un prim acord comercial, care prevede eliminarea unor tarife si cresterea achizitiilor chineze de bunuri si servicii americane, detensionand conflictul din ultimele 18 luni dintre cele mai mari doua economii ale lumii, transmite Reuters potrivit news.roBeijingul…

- Talibanii au declarat luni ca, in negocierile cu Statele Unite, nu au in vedere o incetare a focului in Afganistan, ci doar o reducere a violentei, transmite AFP. 'Fapt este ca Emiratul islamic din Afganistan (EIA) nu are un proiect de incetare a focului', se precizeaza intr-un comunicat transmis…

- Statele Unite au in vedere reducerea considerabila a prezenței militare in Africa de Vest și chiar retragerea completa a trupelor angajate in lupta antiterorista, pentru a se putea concentra pe cele doua prioritați, China și Rusia, scrie, citand responsabili americani, cotidianul New York Times, preluat…