- Tentativa de lovitura de stat, sambata, in Sudan. Paramilitarii spun ca au ocupat palatul prezidențial, reședința șefului armatei și aeroportul internațional Khartoum, dupa eșecul tranziției la un guvern civil. Armata a ripostat.

- Liderul miscarii rebele houthi din Yemen a strans mana unui membru al unei delegatii saudite, in capitala tarii, Sana'a. Cei doi oficiali s-au intalnit inaintea discutiilor referitoare la un posibil acord de incetare a focului, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- SUA si-au exprimat vineri opozitia fata de o incetare a focului in Ucraina, considerand ca aceasta ar "consolida" castigurile Rusiei pe campul de lupta, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Statele Unite si-au exprimat vineri opozitia fata de o incetare a focului in Ucraina, considerand ca aceasta ar „consolida” castigurile Rusiei pe campul de lupta, relateaza EFE. Guvernul presedintelui Joe Biden a expus aceasta pozitie la scurt timp dupa ce s-a anuntat ca presedintele chinez Xi Jinping…

- Armata ucraineana și-a dat acordul joi cu privire la inceperea masuratorilor pe Bistroe. Autoritațile romane pregatesc ultimele formalitați, iar in cel mai scurt timp vor incepe verificarile.

- UPDATE 13:55 Putin, acuzații la adresa NATO. ”Ei trimit arme (in valoare) de zeci de miliarde de dolari Ucrainei. Asta inseamna cu adevarat participare”, declara Vladimir Putin in acest interviu acordat postului Rossiya-1.UPDATE 10:26 Armata ucraineana sustine ca ofensivele ruse intreprinse langa Iahidne…

- Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a cerut vineri "o incetare a focului imediata" in Siria, pentru a facilita acordarea de ajutor victimelor seismelor care au devastat o parte a tarii la inceputul saptamanii, relateaza AFP.

- Naftali Bennett, prim-ministru al Israelului la inceputul invaziei rușilor in Ucraina, anul trecut, afirma ca Occidentul a „blocat” o incetare a focului, la a carei intermediere fostul lider de la Ierusalim a contribuit in primele zile ale razboiului, in