- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns simbata la un acord de incetare a focului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, in scopuri umanitare, a anuntat Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, dupa negocieri-maraton la Moscova cu sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Rusia a anuntat vineri ca va gazdui negocieri de pace la Moscova, iar ministrii de Externe ai celor doua tari au confirmat deja participarea, relateaza Reuters. Noaptea trecuta luptele dintre Armenia si Azerbaidjan au continuat.

- Declaratiile lui Peskov intervin pe fondul speculatiilor ca Moscova ar putea oferi sprijin militar Armeniei, legata printr-un pact militar, in contextul relansarii violentelor din Nagorno-Karabah intre etnicii armeni din enclava azera, sustinuti de Erevan, si armata Azerbaidjanului, sustinut de Turcia.…