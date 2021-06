Acord de exclusivitate Exxon-Romgaz pentru vanzarea Blocului Neptun-Zona de Apa Adanca din Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- ”Romgaz si ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vanzatorul acorda Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioada de 4 luni (pana la data de 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile de achizitie a tuturor actiunilor emise de (reprezentand…

- Compania de stat Romgaz a incheiat un acord de exclusivitate cu gigantul american ExxonMobil, pentru preluarea participației de 50% din proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor naturale de la Marea Neagra. Practic, in urmatoarele patru luni, americanii nu vor discuta cu alte companii despre vanzarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis pe minus sedinta de tranzactionare de vineri, cu o valoare raportata de 28,29 milioane de lei (5,74 milioane de euro), arata Agerpres. Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,75%, fata de ziua anterioara, pana la valoarea de 11.517,63 de puncte, BET-Plus,…

- Aseara a fost postat pe Bursa de Valori Bucuresti conform caruia in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr. 16 din 10.05.2021, Consiliul de Administratie al SNTGN…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est si Romgaz, cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania, coopereaza pentru a debloca resursele de gaze naturale din Marea Neagra. Acestea sunt esentiale pentru securitatea energetica a Romaniei, pentru…

- ”Avand in vedere scrisoarea adresata de catre ExxonMobil Upstream Business Development in data de 15 februarie 2021 care prevede ca data finala pana la care cumparatorii interesati sunt invitati sa depuna ofertele angajante este 31 martie 2021, Consiliul de Administratie al Romgaz SA a avizat in data…

- ​Romgaz a anunțat ca a depus miercuri oferta angajanta de achizitie a 100% din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Oferta angajanta de cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social) a fost transmisa catre ExxonMobil Upstream Business Development…