- Un Acord de cooperare care stabilește principalele direcții de colaborare intre Timiș și Voivodina a fost semnat, joi, la Palatul Administrativ. Acordul a fost iscalit de Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, și Igor Mirovic, președintele Provinciei Autonome Voivodina.

- ”Pachetul de masuri fiscale asumat de premierul Ciolacu pentru reducerea cheltuielilor in sistemul bugetar include erori materiale, legislatie necorelata, grave greseli de strategie si, ceea ce este foarte dureros pentru noi, amana construirea noului stadion multifunctional la Timisoara. Am semnalat…

- Castelul Huniade ar urma sa aiba, pana la finalul anului in curs, un constructor desemnat in urma unei licitații, care sa se ocupe de reabilitare, spune Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, in urma unei vizite a ministrului Culturii, Raluca Turcan, vineri, la Timișoara. Va fi o premiera,…

- Au participat la intalnirea de la Timisoara, presedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, presedintele CJ Arad, Iustin Cionca, presedintele CJ Caras-Severin, Romeo Dunca si presedintele CJ Salaj, Dinu Iancu-Salajanu. Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Consiliului Judetean Timis, in cadrul sedintei…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și președintele PNL Timiș, este – nu se știe pentru cat timp – și membru al Consiliului Național de Integritate. Deputatul Alfred Simonis (PSD) și Raoul Trifan (USR) au propus revocarea sa din aceasta funcție din urma, Nica fiind in vizorul Agenției…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost aspru critcat de catre președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, dupa ce acesta a spus ca ar fi cazul ca firmele sa investeasca in Botoșani și nu doar in Timiș, atunci cand a fost intrebat asupra soluțiilor la lipsa forței de munca. Oficialul a considerat…