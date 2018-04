Stiri pe aceeasi tema

- Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, a efectuat, vineri, o vizita la Șantierul Naval Constanța care, in parteneriat cu societatea franceza Naval Group, a intrat in competitia pentru programul de construire de corvete pentru marina militara, scos la licitatie de statul roman.Cu ocazia…

- Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, atrage atentia ca deficitul comercial al Romaniei se adanceste tot mai mult, sigura solutia la aceasta problema fiind „internationalizarea”. Printre solutiile prezentate de Mihai Daraban pentru echilibrarea balantei comerciale…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, care se desfașoara la Romexpo.Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara pana pe 1 aprilie. Președintele a fost intampinat de Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, aflat intr-o vizita la Londra, a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Sorin Dan Mihalache.

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, se afla intr-o vizita de lucru la Londra, in perioada 12-15 februarie a.c. Cu acest prilej, dl. Mihai Daraban a avut o intrevedere cu E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…