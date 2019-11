Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a Misiunii economice din Japonia, organizata de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in perioada 10-17 noiembrie 2019, a fost dedicata intalnirii cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie din Osaka, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri japonez din aceasta regiune.…

- Peste 7.000 de companii din Capitala au fost premiate pentru performanțele economice de catre Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București in cadrul celei de-a XXVI-a ediții a Topului Firmelor....

- CCIB a organizat o noua ediție a ”Topului firmelor din București”, eveniment dedicat recunoașterii performanței in afaceri a companiilor care activeaza in capitala.Au fost acordate distincții pentru rezultatele economice obținute in anul 2018 și au fost decernate trofee de excelența companiilor…

- In perioada 24 – 25 octombrie 2019, s-a desfasurat la Tirana, Masa Rotunda a Presedintilor Camerelor de Comert si Industrie din tarile Central si Est Europene (CEEC), precum si din Republica Populara Chineza in cadrul formatului de cooperare „17+1”, eveniment desfasurat in marja celui de al 4-lea Forum…

- Evenimentul organizat in perioada 26 29 septembrie de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in parteneriat cu institutia omoloaga din Tulcea, aduce in atentia publicului oferta celor mai importanti producatori din domeniul ambarcatiunilor, potrivit Agerpres. Vedeta este un…

- Un amfibiu de peste 90.000 de euro este cea mai scumpa ambarcatiune prezentata zilele acestea la targul de specialitate organizat pe faleza Dunarii din Tulcea. Evenimentul organizat in perioada 26 - 29 septembrie de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in parteneriat…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza, joi, Forumul de Afaceri Romania - Principatul Monaco, unde invitat special este Robert Filon, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Principatului Monaco in Romania, cu resedinta la Roma, informeaza Agerares. Evenimentul…