PNL, USR-PLUS și UDMR au incheiat negocierile asupra noii guvernari a Romaniei. Partidele politice vor semna luni, de la ora 19.00, in Parlament, acordul de coaliție. Duminica s-au incheiat ultimele negocieri asupra programului de guvernare al PNL, USR-PLUS și UDMR. „Discuțiile din cadrul coaliției au continuat și astazi acoperind toate detaliile de program de guvernare și modul de lucru in coaliție. Acordul de coaliție va fi semnat de catre liderii celor 3 formațiuni politice luni 21 decembrie in jurul orei 19.00 la Parlament”, arata mesajul comun trimis de cele trei formațiuni politice. Premierul…