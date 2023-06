Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare ale tarii, cele mai mari din lume, au crescut cu 21 de miliarde de dolari, pana la 3.205 miliarde de dolari luna trecuta, in comparatie cu 3.192 miliarde de dolari indicate de un sondaj al analistilor Reuters si cu 3.184 miliarde de dolari in martie. Yuanul a scazut cu 0,63% fata…

- Arabia Saudita se pregateste sa ii ofere campionului mondial argentinian Lionel Messi un contract anual de 400 de milioane de dolari pentru a juca in aceasta vara in Saudi Pro League, informeaza Telegraph, citat de Bloomberg. Acordul, care este negociat de tatal lui Messi, ar depasi cu mult contractul…

- Producatorul de bunuri de lux francez LVMH a devenit luni prima companie europeana evaluata la peste 500 de miliarde de dolari, mulțumita creșterii vanzarilor sale in China și a aprecierii monedei euro fața de moneda SUA, relateaza Reuters.

- Producatorul german de automobile Volkswagen va investi aproximativ 1 miliard de dolari in China pentru dezvoltarea masinilor electrice si va lansa un vehicul destinat segmentului superior al pietei, transmite CNBC, citat de news.ro.Compania a anuntat saptamana aceasta, la Salonul auto de la Shanghai,…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Pierderea anticipataa fost dezvaluita joi, la un briefing pentru investitori si analisti, organizat pentru a discuta detalii despre noul format de raportare financiara al producatorului auto. Incepand cu rezultatele trimestrului I, care vor fi anuntate pe 2 mai, Ford va incepe raportarea pe unitati…

- De la invadarea Ucrainei de catre Rusia, un eveniment care a perturbat pietele energetice din intreaga lume, apetitul Chinei pentru petrolul, gazele naturale si carbunele din Rusia a crescut cu peste 50%, transmite Bloomberg.

- UBS Group AG va prelua Credit Suisse Group AG, au anuntat duminica autoritatile elvetiene, iar tranzactia care va combina principalele banci elvetiene este menita sa previna extinderea crizei de incredere in finantele globale, transmite Reuters. Acordul include 100 miliarde de franci elvetieni (108…